Piacenza Pallanuoto 2018 vince contro Lerici e mantiene la vetta della classifica (7-5)

Piacenza Pallanuoto 2018 riesce a mantenere il passo e la testa della classifica vincendo anche la gara contro Lerici Sport.

LA PARTITA – Le due formazioni hanno entrambe i propri obiettivi da centrare e la gara si dimostra accesa fin dai primi istanti. A fine gara si contano due espulsioni per parte, l’espulsione dell’allenatore piacentino e zero rigori concessi: cifre che stridono anche in considerazione del fatto che le due formazioni hanno creato molto gioco. La partenza della gara vede i lericini approfittare dello scarso impegno piacentino che dopo la strigliata dell’allenatore nel secondo tempo ribaltano il risultato mantenendo il vantaggio fino alla fine. Piacenza può vantare un’ottima difesa, ormai ben collaudata, e la presenza di due mancini nelle proprie file ha creato diversi grattacapi alla difesa ligure. Per i piacentini segnaliamo l’esordio col botto di Simone Paradiso da titolare in porta, un under 20 che gioca come un veterano di categoria; il secondo portiere è l’under 16 Federico Zuccheri, all’esordio tra i convocati. Dopo aver giocato solo la prima gara di campionato rientra Leonardo Alessio che, coi suoi tre gol, festeggia il ritorno e si gode i complimenti del suo pubblico.

Serie B, girone 3

Piacenza Pallanuoto 2018 – Lerici Sport 7-5 (0-2, 4-0, 2-3, 1-0)

Piacenza Pallanuoto 2018: Paradiso, Branca (1), Alessio (3), Nani, Frodà, Martini, Merlo, Puglisi (1), Lombella, Molnar (2), Zanolli, Lamoure, Zuccheri. All.: Di Grande

Lerici Sport: Di Donna, Vangi, Biancardi (1), Telara, Italiani, Guenna, Virdis (1), Piscopo, Pietra, Tamburini (1), Avvenente (1), Sisti, Telesca. All.: Sellaroli

Arbitro: Scarselli