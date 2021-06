Piacenza Romana Festival, l’Orlando di Accorsi accende l’#EstateFarnese

Piacenza Romana Festival, l’Orlando di Stefano Accorsi accende l’#EstateFarnese.

Un gradito ritorno a Piacenza per Accorsi che, con lo spettacolo “Giocando con Orlando – Assolo” ha chiuso la rassegna Piacenza Romana Festival, per la direzione artistica di Paola Pedrazzini, inserita nella programmazione di #EstateFarnese. Presentato dall’assessore Jonathan Papamarenghi, l’attore ha subito conquistato la platea del Farnese fin dalle prime battute:

“Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese io canto, che furo al tempo che passaro i Mori d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto…” Inizia così la “cavalcata” di Stefano Accorsi lungo i versi dell’impareggiabile Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, nella rilettura di Marco Baliani. Oltre un’ora e mezza di monologo per una prova di attore – anche fisica – di grande livello, forse più matura della prima rappresentazione nella serata d’esordio dell’edizione 2018 del Festival del Teatro Antico di Veleia. Accorsi dà voce e corpo – con un pizzico di ironia – ai cavalieri del fantastico e ricchissimo mondo ariostesco, toccando i molteplici registri del capolavoro della nostra letteratura con grande padronanza scenica.Rivivono così la passione di Ruggiero e Bradamante, la follia di Orlando per Angelica e il viaggio di Astolfo nel mondo rovesciato della luna, in un assolo, che ha conquistato il pubblico del Farnese.

In uno spettacolo dedicato alle passioni non poteva mancare spazio per l’impegno civile, quello a fianco dei genitori di Giulio Regeni, il ricercatore ucciso in Egitto nel 2016. Accorsi ha detto di voler devolvere i proventi del suo libro ‘Album’, un diario fotografico dedicato ai 50 anni dell’attore, ai genitori di Giulio, per aiutarli a sostenere le spese processuali. Alla fine della rappresentazione l’attore si è fermato con gli ammiratori e fan per firmare copie del volume.