Si è aperta una piccola voragine all’incrocio di Gragnanino, tra le due provinciali che portano rispettivamente verso Borgonovo e verso Agazzano.

Il ‘buco’, dice il sindaco di Gragnano Patrizia Calza, non ha un grande diametro ma è molto profondo. “Sul posto oltre alla Polizia Locale, e ai nostri tecnici, anche quelli della Provincia di Piacenza, proprietaria delle strade e del Consorzio di Bonifica, al fine di valutare l’intervento necessario per ripristinare la situazione ed evitare crolli della volta del canale sottostante – fa sapere il sindaco via Facebook -. Intanto si sta provvedendo a posizionare la cartellonistica per assicurare il transito in sicurezza degli utenti”.