“Valorizziamo le piccole produzioni agroalimentari di origine locale”.

Il Senatore Pietro Pisani, il referente piacentino Luigi Merli e il responsabile del dipartimento agricoltura del movimento Giampaolo Maloberti esprimono in una nota la loro soddisfazione per l’approvazione alla Camera del disegno di legge sulle Piccole Produzioni Locali, auspicando un “passaggio il più celere possibile al Senato, per poter dare finalmente ai tanti operatori agricoli piacentini uno strumento che contribuirà al benessere del consumatore”,

Foto 2 di 2



“Un disegno di legge – affermano – fortemente voluto dalla Lega e a prima firma del presidente della commissione Agricoltura del Senato Gianpaolo Vallardi. Meno follie burocratiche che complicano la vita ai piccoli produttori locali, in particolare nelle zone svantaggiate. Più tutela alle loro aziende, che rappresentano un presidio prezioso per la salvaguardia del territorio e dello spopolamento delle colline e delle montagne. In queste aree l’agricoltura da anni non è più in grado di garantire un reddito adeguato agli operatori del settore. I boschi stanno sostituendosi alle coltivazioni e ai pascoli. Con questo provvedimento si riuscirà finalmente a dare un nuovo impulso ad alcune filiere di qualità che contribuiscono a fare del Made in Italy una eccellenza assoluta, non solo a livello di gusto, ma anche una garanzia per la salute dei consumatori”.

“Questa legge – concludono – permetterà agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e la vendita, in ambito locale, di piccoli quantitativi di alimenti nel pieno rispetto della sicurezza igienico sanitaria e della salvaguardia della tipicità delle tradizioni locali. Le Piccole Produzioni Locali sono molto apprezzate dal consumatore che ha modo di acquistare prodotti di origine animale e vegetale direttamente dal produttore avendo garanzia di una tracciabilità puntuale”.