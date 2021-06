Ponte provvisorio Lenzino, nei primi giorni della prossima settimana la struttura sarà aperta al traffico e consentirà così di ripristinare i collegamenti lungo la Valtrebbia, spezzata in due dal 3 ottobre scorso.

Lo comunica Anas in una nota. “Terminate le operazioni di montaggio, venerdì 25 giugno è stato completato il varo della struttura in acciaio modulare con una luce di 54 metri – si legge -. Sono attualmente in corso le lavorazioni di finitura del corpo stradale per il raggiungimento della quota finale in prossimità delle spalle di entrambi i rilevati di approccio al ponte cui seguirà la posa della pavimentazione stradale e delle barriere laterali”.

Foto 2 di 2



“A seguito delle prove di carico del nuovo ponte, ultima operazione prima della prossima apertura al traffico del ponte provvisorio, si darà luogo all’apertura al traffico i primi giorni della prossima settimana”.