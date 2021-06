Premio Solidarietà S. Maria del Monte al Club dei piccoli di Rio Torto

In Prefettura si è riunita la Commissione giudicatrice del Premio solidarietà per la Vita Santa Maria del Monte – giunto alla sua 31esima edizione – e finalizzato, come è noto, a riconoscere atti e comportamenti di solidarietà umana per la promozione e la difesa della vita.

In Commissione, presieduta dal Prefetto, sono intervenuti l’avvocato Corrado Sforza Fogliani, Presidente del Comitato Esecutivo della Banca di Piacenza, Gianmarco Maiavacca, Segreteria del Comitato Esecutivo della Banca di Piacenza, don Gianni Quartiroli, Rettore del Santuario di Santa Maria del Monte, Franco Albertini, Sindaco del comune Alta Val Tidone e l’ispettrice Paola Farroni delle Infermiere volontarie della Croce Rossa di Piacenza.

Sono pervenute otto candidature e la Commissione ha ritenuto di attribuire il premio a Luigi Fiori, responsabile del Club dei piccoli di Rio Torto, situato a Borgonovo Val Tidone che si occupa di ragazzi con fragilità.

Questa la motivazione:

“Rio Torto è un mondo in cui i ragazzi con fragilità vengono messi in contatto con la natura e imparano a prendersi cura dell’ambiente in un percorso in cui si “allevano” le emozioni. L’impegno di Luigi Fiori ha permesso di offrire delle opportunità di incontro mediante pet therapy e il coinvolgimento di bambini diversamente abili e non”.

Il premio in parola verrà consegnato dal Prefetto Daniela Lupo il prossimo 27 giugno alle ore 18.00 presso il Santuario di Santa Maria del Monte dove sarà celebrata una messa dal vescovo di Piacenza, Mons. Adriano Cevolotto, alla presenza dei componenti della Commissione giudicatrice.

La cerimonia si terrà nel rispetto delle vigenti normative sul distanziamento interpersonale e sarà riservata agli invitati.