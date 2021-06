Presidio dei lavoratori Fedex-Tnt a Tavazzano, Si Cobas: “Aggrediti e picchiati”

Violenti scontri nella notte ai cancelli di uno stabilimento logistico a Tavazzano con Villavesco, nel Lodigiano, nel corso di un presidio organizzato da lavoratori della Fedex-Tnt, lo stabilimento chiuso dalla multinazionale americana a Piacenza.

Secondo fonti sindacali, i lavoratori del presidio sono stati assaliti anche con bastoni e taser, alla fine degli scontri, nove persone sono state soccorse dai sanitari del 118, e per una di loro è stato ritenuto necessario il ricovero al policlinico di Pavia per un trauma facciale grave.

Secondo la ricostruzione dei sindacati, il presidio dei circa 40 lavoratori di Si Cobas sarebbe stato attaccato da una “squadraccia” “mimetizzatasi tra i lavoratori”. “Il risultato – denunciano – è un lavoratore di Piacenza ricoverato in fin di vita”. “Lo abbiamo promesso tre mesi fa e stiamo mantenendo l’impegno: Fedex e Zampieri – si legge ancora su Facebook – non avranno tregua finchè non sarà restituito il posto di lavoro ai facchini di Piacenza”.

“Per questo il 18 giugno invitiamo tutti i lavoratori – scrivono su Facebook – ad aderire allo sciopero nazionale del Trasporto merci e Logistica, e a manifestare sabato 19 giugno a Roma. Il Si Cobas – conclude la nota – si stringe al fianco del lavoratore colpito, augurandosi che tutto vada per il meglio, e chiama tutti i propri aderenti alla mobilitazione per far si che questa infame aggressione non resti impunita”.

La Procura della Repubblica di Lodi intanto ha aperto un’inchiesta sugli scontri, e i carabinieri stanno sentendo, in queste ore, le persone che erano presenti sul posto durante i tafferugli.

“A Tavazzano violenza inaudita e inaccettabile. Solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti. Istituzioni e forze dell’ordine garantiscano i principi sanciti dalla Costituzione”.

La Cgil Emilia-Romagna condanna con fermezza le violenze presso i magazzini di Tavazzano con Villavesco (Lodi) dell’impresa Zampieri (che opera in appalto per FedEx-TNT), ed esprime solidarietà ai lavoratori feriti.

“Quanto accaduto questa notte è di una gravità inaudita. È inaccettabile che lavoratori e lavoratrici in lotta per difendere il proprio posto di lavoro subiscano violenze, di qualunque tipo esse siano”, commenta il segretario generale della Cgil Emilia-Romagna Luigi Giove.

“Ed è ancor più inaudito e inaccettabile che queste violenze arrivino da squadracce di infausta memoria (con bastoni, mazze e pezzi di bancali), intervenute allo scopo di aggredire e intimorire i lavoratori”, continua Giove.

“La difesa del lavoro e la libertà di manifestazione sono principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e nessuno deve permettersi di metterli in discussione. È compito delle istituzioni e delle forze dell’ordine garantire il libero esercizio dei diritti costituzionali da parte dei lavoratori”, conclude il segretario della Cgil Emilia-Romagna.