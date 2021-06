Principio di incendio in un appartamento da un mozzicone di sigaretta, vigili del fuoco al lavoro

Agitazione in piazzale Roma a Piacenza, nella serata dell’8 giugno, per un principio di incendio in un appartamento al secondo piano, che da via Scalabrini si affaccia sul monumento alla Lupa.

Un mozzicone di sigaretta, buttato nella pattumiera senza essere stato spento a dovere, a quanto pare la causa di tutto: le fiamme hanno poi raggiunto i mobili, ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito di tenere la situazione sotto controllo e domare subito il principio di incendio.

Sul posto anche le volanti della Questura. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.