Ragazzino si sente male in piscina, salvato dal bagnino e portato in ospedale. Anche questo episodio, come il malore che ha colto un 52enne che arbitrava una partita di pallavolo, è avvenuto nell’impianto sportivo di San Giorgio (Piacenza), nel pomeriggio del 5 giugno.

Un dodicenne, mentre era in piscina, si è sentito male e si è trovato in difficoltà. Il bagnino, presente sul posto, si è subito tuffato e lo ha portato fuori dall’acqua. Nel frattempo sono stati chiamati i soccorsi sanitari, sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Carpaneto e l’auto infermieristica del 118 di Piacenza. Fortunatamente la vicenda non ha avuto gravi conseguenze e il ragazzino è stato condotto in Pronto Soccorso a Piacenza per accertamenti.