‘Recovery plan e nuovi modelli per un futuro sostenibile’, convegno con il prof Zamagni

Alla luce di quanto avvenuto nell’ultimo anno, in cui l’intera popolazione mondiale è stata colpita dalla pandemia da Covid-19, l’Azione Cattolica di Piacenza-Bobbio organizza un convegno volto all’approfondimento di come un’economia diversa da quella finora attuata possa essere al servizio dell’uomo e dell’ambiente. L’incontro, dal titolo ‘Recovery Plan e nuovi modelli per un futuro sostenibile’, si terrà mercoledì 2 giugno 2021, alle 20 e 30, in diretta sul canale Youtube dell’Azione Cattolica Diocesana.

Considerando i fondi mezzi a disposizione per la ripresa economica e la responsabilità verso le nuove generazioni, può l’Economia Civile promuovere uno sviluppo sostenibile? Quali modelli si possono mettere in campo per sostenere lo sviluppo e la crescita economica? A queste domande si cercherà di dare risposta con il contributo del relatore, il prof. Stefano Zamagni: economista – Socio fondatore e docente presso la Scuola di Economia Civile, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Interverranno i giovani di Azione Cattolica, moderatore il prof. Paolo Rizzi – docente di Economia Politica presso Università Cattolica del Sacro Cuore.