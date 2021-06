In Prefettura a Piacenza tradizionale cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di una medaglia d’onore alla memoria, concessa al figlio di un nostro concittadino militare internato nei lager nazisti e destinato al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale.

Una consegna suddivisa per l’occasione in due turni, per rispettare le direttive anti covid, e allietata dal programma musicale eseguito dalle giovani flautiste del Quartetto Nymphes, in prevalenza allieve del biennio accademico di secondo livello dello Conservatorio “Nicolini”.

Dopo il saluto del Prefetto Daniela Lupo e del sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, la consegna dei riconoscimenti.

Ecco alcune voci dei premiati.

La neo cavaliere Patrizia Savarese, capo di gabinetto della Prefettura con l’attuale prefetto e con quello precedente: “Ho cercato di dare il massimo e spero che sia stato apprezzato, questa onoreficenza va asuggellare un percorso di studio e di lavoro di 22 anni, la dedico ai valori che hanno sempre guidato il mio agire, onestà, impegno e serietà professionale”.

Titolo di cavaliere anche per la dottoressa Daniela Aschieri, responsabile di Progetto Vita: “Questo riconoscimento arriva quasi contestualmente all’ultimo miglio del progetto di legge sui defibrillatori – afferma -, mi gratifica ma gratifica anche tutti coloro che hanno permesso di realizzarlo, dietro di me c’è una comunità intera e tanti volontari che hanno realizzato un progetto che è diventato un modello per la legge già approvata dal Senato. Che ricalca esattamente quello che si fa a Piacenza e credo che non ci possa essere riconoscimento migliore per Progetto Vita. Esattamente un anno fa eravamo in Piazza Cavalli insieme ai sanitari ed è stato un momento di grande commozione perchè si chiudeva la prima ondata della pandemia. Dobbiamo ricordare oggi anche tutti i sanitari che hanno sacrificato la loro vita e gli affetti per combattere la malattia in questi mesi. Anche il primo ospedale covid di Castelsangiovanni e le terapie con l’eparina sono stati fonte di soddisfazione per il riconoscimento a livello mondiale”.

Stesso riconosimento per Rodolfo Bonvini, presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra: “Non mi aspettavo sinceramente questa onoreficenza perchè ho sempre svolto il mio servizio di volontariato senza attendere nulla in cambio, sono molto contento”.

La dedica dell’ingegner Antonio Cerciello – anche lui neo cavaliere – va alla città di Piacenza: “Viviamo qui da tanti anni con grande soddisfazione”. E un messaggio di fiducia: “Man mano ci stiamo riprendendo, noi come Nordmeccanica non abbiamo risentito della crisi dovuta alla pandemia e stiamo assumendo e continuando ad esportare i nostri prodotti, e io dico che questo nuovo Governo è nato per sviluppare l’economia italiana”.

Medaglia d’onore riconosciuta ai cittadini italiani, militari e civili (ovvero per i familiari dei deceduti), deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra

Alla Memoria di Anselmi Eugenio, militare deportato in Germania dal 11 settembre 1943 al 26 giugno 1945.

