Riparte il cinema sotto le stelle, nella prima settimana i film sul pittore Ligabue e D’Annunzio

All’Arena Daturi di Piacenza – con alcune serate anche al Parco Raggio di Pontenure – tutto pronto per una nuova estate di “Cinema Sotto le Stelle”.

Il programma della prima settimana della rassegna – dal 27 giugno al 4 luglio – propone due film basati sulle storie di artisti italiani: “Volevo nascondermi” (storia del pittore Ligabue) e “Il cattivo poeta” (storia del poeta Gabriele D’Annunzio). Il primo è un quadro psicologico di un uomo in cerca del proprio senso di vita, e che trova nell’arte una forma di salvezza e di riconoscimento sociale. Ne “Il cattivo poeta”, invece, il regista Gianluca Jodice mette in scena uno spaccato di Italia nell’epoca fascista, immergendo lo spettatore nella storia grazie all’impianto fortemente teatrale e ai colori seppia. I dialoghi di D’Annunzio sono soltanto sue parole scritte o pronunciate in pubblico. Si costruisce così una storia volutamente inattuale, che tuttavia si riflette inevitabilmente sul presente.

In programma anche altri tre film italiani: “Il tempo lungo”, “Nevia” e “Corpo Celeste”. Girato in provincia di Piacenza, “Il tempo lungo” di Andrea Canepari è una riscoperta dei valori della propria terra, testimonianza accorata dei tempi che cambiano, un affresco psicologico e sociale di un uomo rimasto fedelmente saldo ai propri ideali. In “Nevia” la vicenda trae le proprie radici dall’infanzia e dall’adolescenza della regista e sceneggiatrice Nunzia De Stefano che, insieme all’attrice Virginia Apicella, costituiscono la forza (tutta femminile) del film. Segreti, rimpianti e pregiudizi. Infine “Corpo Celeste”, Nastro d’argento alla Rohrwacher come migliore regista esordiente per un racconto di formazione ambientato in un luogo distorto dai valori morali profondamente contaminati. Personaggi complessi, tanti dettagli e un racconto caratterizzato dall’assenza di giudizio.

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA (27 GIUGNO-4 LUGLIO)

DOMENICA 27 GIUGNO, ORE 21:45 – VOLEVO NASCONDERMI

Rassegna “Accade domani”

di Giorgio Diritti con Elio Germano, 2h, ITA 2020

LUNEDÌ 28 GIUGNO, ORE 21:45 – IL TEMPO LUNGO

Ingresso gratuito

di Andrea Canepari, 1h, ITA 2019

MARTEDÌ 29 GIUGNO, ORE 21:45 – IL CATTIVO POETA

Rassegna “Accade domani”

di Gianluca Jodice, 1h 46′, ITA 2021

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO – RIPOSO

GIOVEDÌ 1 LUGLIO, ORE 21:45 – CORPO CELESTE

Parco Raggio – Ingresso gratuito

con introduzione presentazione libro su Nino Manfredi da parte di Nicola Manuppelli

di Alice Rohrwacher con Yle Vianello,1h 39′, ITA/CH/FRA 2011

VENERDÌ 2 LUGLIO E SABATO 3 LUGLIO – RIPOSO

DOMENICA 4 LUGLIO, ORE 21:45 – NEVIA

Rassegna “L’Italia che non si vede”

di Nunzia de Stefano con Virginia Apicella, 1h 26′, ITA 2019

Per gli spettacoli a pagamento, il prezzo d’ingresso è di 6 euro con biglietto intero e di 5 euro con biglietto ridotto. Maggiori informazioni su http://cinemaniaci.org/cinema-all-aperto/