Riqualificazione via Arda, limitazioni al traffico fino al 30 giugno

Sono iniziati questa settimana a Piacenza i lavori di riqualificazione di via Arda, che sino alle ore 20 del 30 giugno prossimo comporteranno l’istituzione, lungo la strada interessata dall’intervento, del senso unico di marcia, con direzione consentita da via Caorsana a via Ranza, fatta eccezione per i soli mezzi autorizzati.

Sarà in vigore il limite massimo di velocità di 10 km orari, nonché il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati da apposita segnaletica di cantiere.