Risultati di rilievo per le pattinatrici della Gymnasium nelle prime gare post covid

I campionati 2021 di pattinaggio artistico dell’era post covid, sono iniziati con molteplici restrizioni. Gare senza pubblico (anche senza i genitori), gli atleti accompagnati solo dall’allenatore alla presenza della giuria, e la premiazione esclusivamente del podio e tutti gli altri fuori dalla pista. Ma le atlete della Gymnasium, molte delle quali veramente piccole e all’esordio, non si sono lasciate intimorire. E sono arrivati i primi importanti risultati. Nei FISR Andrina Rebecca, cat. Senior, e Francesca Anguissola, cat. divisione A, si sono qualificate per i Campionati Italiani.

Sempre ai FISR primo podio per Grangetto Ferrante Camilla Andrea, medaglia di bronzo della cat. Esordienti B, e terza classificata ai regionali Uisp. Ancora un podio con Galvagni Anna, seconda classificata ai Regionali Uisp e quarta ad un soffio dal podio ai Regionali FISR della cat.Esordienti A. Medaglia d’argento anche per Villa Sofia e Morelli Martina ai Campionati regionali Aics. Ed ancora, medaglia di bronzo ai campionati regionali Uisp per Contreras Maza Sarajaneh , soltanto quarta invece ai Regionali FISR. Medaglia di bronzo agli Aics per Bellezza Matilde. Stanno un po’ stretti invece il 16esimo posto di Massa Martina, liberista pura e punta della Gymnasium , cat. Divisione C , non in formissima, il 12esimo posto di Morelli Greta, bravissima ma non perfetta, e l’ottavo di Susino Eleonora new entry della categoria Allievi reg B. Ottime le prestazioni di Castelli Nora, Benedetti Arianna, Spagna Dalila, Guicciardo Emma, Mussini Giada, Gallarati Viola, Benzi Zoe, Maiuri Sofia, Spagna Lucia. Il neo Presidente Lorenzo Milza dichiara di essere orgoglioso di questi risultati, del lavoro di squadra allenatori e dirigenti , ma soprattutto molto fiducioso delle capacità tecniche del gruppo allenatori , guidato dal Direttore Sportivo Elisabetta Rapetti. Imminenti i Campionati Italiani.