Rottofreno e Gragnano, i negozianti ci mettono la faccia: l’iniziativa per promuovere il commercio locale

Il progetto Scopri Rottofreno e…Gragnano Trebbiense iniziato nell’ottobre 2020 prosegue con un’attività di promozione per il commercio locale, che si svolgerà nelle prossime settimane.

Si tratta di campagna di comunicazione con manifesti e locandine che saranno affissi sulle vie principali dei due comuni coinvolti: protagonisti i volti dei commercianti che si presteranno a fare da testimonial al progetto. I materiali promozionali saranno anche veicolati e sponsorizzati sui rispettivi canali social del progetto: la pagina Facebook e il profilo Instagram di Scopri Rottofreno e la pagina Facebook e il profilo Instagram di Scopri Gragnano. L’obiettivo è quello di promuovere le attività commerciali locali attraverso manifesti che riportano il viso dei commercianti, di chi sta dietro al bancone, che con la sua passione e creatività porta un valore aggiunto alle attività commerciali. È proprio il caso di dirlo: i commercianti ci mettono la faccia! E non solo: anche esperienza e professionalità con l’opportunità di poter consigliare i propri clienti come nessun venditore on line può fare.

Questo il commento dell’Assessore al Commercio del Comune di Rottofreno Stefano Giorgi: “Si tratta di un’opportunità gratuita per dare visibilità alle attività commerciali e sfruttare le plance pubblicitarie comunali in modo che i passanti possano riconoscere ed identificare i propri negozianti di fiducia”. Aggiunge il Sindaco di Gragnano Trebbiense Patrizia Calza: “Ci auguriamo che i nostri commercianti decidano di aderire numerosi a questa iniziativa che è gratuita ed è anche una delle poche iniziative di promozione attivabili a causa del Covid con le risorse messe a disposizione dalla Regione”. Come detto i manifesti avranno come tema l’estate, periodo di rinascita dopo l’inverno trascorso, che mai come quest’anno assume un significato di ri-apertura dopo le chiusure forzate dettate della pandemia. L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai commercianti dei Comuni coinvolti: Rottofreno e Gragnano Trebbiense con le loro frazioni. L’iniziativa è del tutto gratuita, ma sarà necessario confermare la volontà di partecipare all’iniziativa.

Come fare per partecipare? Per comparire come testimonial sui manifesti e le locandine pubblicitarie che saranno stampate occorre mandare una mail all’indirizzo scoprirottofreno@gmail.com e scoprigragnano@gmail.com entro e non oltre martedì 15 giugno alle ore 20.

Il progetto Scopri Rottofreno e…Gragnano Trebbiense è condotto dalla Promo PA Fondazione in collaborazione con la Cabina di Regia composta dalle Amministrazioni comunali di Rottofreno e Gragnano Trebbiense, dalle Associazioni di Categoria Confcommercio Piacenza e Confesercenti Piacenza.