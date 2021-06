Sant’Antonino Card: dalla salita alla cupola alla mostra sulla Madonna Sistina con un unico pass

Per festeggiare Sant’Antonino, patrono di Piacenza, nell’ambito delle manifestazioni antoniniane arriva la «Sant’Antonino Card», un pass che una volta acquistato consentirà, il 3 e 4 luglio, l’accesso alle principali attrattive culturali del Patrimonio diocesano della città: il “Pozzo di Sant’Antonino” in Santa Maria in Cortina, la Salita alla cupola affrescata dal Guercino in Cattedrale, l’ascesa sulla facciata di San Francesco con la vista su Piazza Cavalli e la coinvolgente mostra «La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza» nel complesso monumentale di San Sisto.

Il numero di Card disponibile è limitato a 150 pezzi e il prezzo promozionale per ogni Card è 20 euro (la Card dà diritto ad un accesso per una persona in ognuna delle attrattive del circuito). La «Sant’Antonino Card» è un’iniziativa promossa dall’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio in collaborazione di CoolTour s.c. La vendita sarà attivata presso le biglietterie del Museo della Cattedrale/Cupola del Guercino, Mostra in San Sisto e Pozzo di Sant’Antonino durante gli orari di apertura. Non sarà possibile l’acquisto presso la chiesa di San Francesco. In alternativa, sarà possibile acquistare via email con pagamento tramite bonifico fino al giorno precedente le manifestazioni antoniniane (entro le 18:00 del 2 luglio). La vendita sarà aperta fino a esaurimento delle Card disponibili.

Leggi anche Manifestazioni Antoniniane, il programma degli eventi dal 30 giugno al 4 luglio

Per ragioni di sicurezza sanitaria e contingentamento, accanto all’acquisto della Card sarà obbligatoria la prenotazione per l’accesso alla cupola del Guercino e al “Pozzo di Sant’Antonino”, mentre rimane fortemente consigliata, al fine di non attendere in coda, la prenotazione per la Salita in San Francesco e per la Mostra «La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza». Di seguito gli orari di apertura dei vari siti culturali coinvolti nel circuito della Card:

Sabato 3 luglio

– Mostra Sistina 10-20:00 (ultimo ingresso ore 18:15) con visita accompagnata ore 18:30 aggiungendo 5 euro per la visita

– Cupola 16:00-21:00 (ultimo ingresso ore 20:00)

– Pozzo Sant’Antonino ore 16:00-21:00 (ultimo ingresso ore 20:30)

– San Francesco 16:00-21:00

Domenica 4 luglio

– Cupola 09:00-12:00 (ultimo ingresso ore 11:00) + 16:00-21:00 (ultimo ingresso ore 20:00)

– Pozzo Sant’Antonino ore 10:00-21:00 (ultimo ingresso ore 20:30)

– Mostra Sistina 12:00-20:00 (ultimo ingresso ore 18:15) con visita accompagnata ore 18:30 aggiungendo 5 euro per la visita

– San Francesco 9:00-12:00 + 16:00-21:00

Relativamente alla salita in San Francesco si precisa che non si ripete il percorso “San Francesco dall’Alto” ma una versione semplificata limitata alla sola facciata, per ragioni legate ai lavori di restauro in corso: sarà solo possibile solo la salita esterna con affaccio sulla città, senza il tratto di camminamento all’interno della Basilica.

Per informazioni: 3314606435 o cattedralepiacenza@gmail.com

Per prenotare: e-mail: cattedralepiacenza@gmail.com