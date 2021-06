Schianto frontale sulla strada Salsediana, 2 feriti portati a Fidenza

Incidente intorno alle 21 di domenica 20 giugno sulla provinciale 31 Salsediana, al confine con la provincia di Parma.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Morfasso, tre autovetture (una Mini, una Fiat Punto e un’Opel Corsa) sono rimaste coinvolte nell’incidente avvenuto sulla strada di Castelnuovo Fogliani di Alseno.

La piccola utilitaria Fiat e la Opel si sono scontrate frontalmente, poi, è sopraggiunta la Mini che non ha potuto schivare l’impatto.

Il bilancio è di 2 persone rimaste ferite – soccorse dalle ambulanze della Pubblica Assistenza di Fiorenzuola e della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo, assieme al personale infermieristico del 118 dell’Ospedale di Fiorenzuola D’Arda – sono state trasportate al Pronto Soccorso di Fidenza: nessuno, fortunatamente, versa in gravi condizioni. I vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola sono intervenuti per provvedere alla messa in sicurezza dei tre veicoli incidentati di due auto alimentate a gpl e una a gasolio.