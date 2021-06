Scontro tra un’auto e una moto, ferito 79enne

Scontro tra un’auto e una moto nella tarda mattinata del 15 giugno.

Lungo la via Emilia Parmense, all’altezza di Roveleto di Cadeo in direzione Pontenure, un centauro alla guida della sua Ducati ha impattato con il retro di un’automobile, una Peugeot 208. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 79 anni, rimasto ferito in seguito allo scontro. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo e l’auto infermieristica del 118 di Roveleto di Cadeo: il 79enne è stato portato all’ospedale di Piacenza in condizioni serie, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, sono giunti sul posto i carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola e gli agenti della Polizia Locale di Cadeo.