Scontro all’incrocio tra una bici e un furgoncino

Scontro tra un furgoncino e una bici nella mattinata del 25 giugno a Piacenza.

L’incidente è avvenuto tra vicolo Buffalari e via Benedettine: secondo quanto ricostruito, il ciclista stava pedalando – contromano – da vicolo Buffalari in direzione via Giordano Bruno, quando ha impattato con il furgoncino all’altezza dell’incrocio tra le due strade. Sul posto sono giunti i soccorsi: un’automedica del 118 e un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Piacenza. L’uomo, caricato in un primo momento sull’ambulanza, non avendo riportato gravi ferite ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale.