Incidente nella tarda mattinata del 16 giugno nei pressi della scuola di S. Antonio a Trebbia, lungo la via Emilia Pavese.

Una Fiat Panda si è scontrata ad un incrocio con un furgone per ragioni ancora in via di accertamento: lievemente ferita la conducente della vettura che è stata soccorsa dai sanitari dell’ambulanza della Croce Rossa.

Foto 2 di 2



Presente sul posto la pattuglia della polizia locale per i rilievi e regolare il traffico, già condizionato dai lavori di asfaltatura in corso lungo l’arteria.