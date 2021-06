Scontro auto contro moto a Statto, motociclista finisce in un canale profondo 5 metri

Scontro auto contro moto a Statto, una ragazza finisce in un canale profondo 5 metri.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio del 13 giugno, al bivio tra Ballotta e Fiorano nei pressi della provinciale per Travo (Piacenza). Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Piacenza, i sanitari con la Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro e l’auto infermieristica del 118. Nell’urto la ragazza in sella alla moto è stata sbalzata dalla sella, finendo in un canale a lato della carreggiata profondo 5 metri. Per riuscire a raggiungerla, è stato necessario il supporto del nucleo SAF (Speleo-alpino-fluviale) dei vigili del fuoco.

La giovane, con l’utilizzo di una barella toboga, è stata affidata ai sanitari. In condizioni serie, è stata trasportata all’ospedale di Piacenza.