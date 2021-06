Scontro con un’auto in viale Dante, motociclista ferito

Un motociclista è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 22 giugno in viale Dante a Piacenza.

Da quanto si è appreso, il centauro, intorno alle 19, per cause in corso di un accertamento si è scontrato frontalmente con un’auto. A seguito dell’impatto è finito a terra riportando alcune ferite: soccorso dai sanitari, intervenuti con l’ambulanza della Croce Rossa e l’autoinfermieristica del 118, è stato trasportato in ospedale.

Dalle prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero fortunatamente preoccupanti.