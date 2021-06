Scontro sulla 45 a Niviano, furgone finisce sul guard rail: due feriti

E’ di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 16:30 di martedì 1 giugno lungo la Statale 45 a Niviano di Rivergaro (Piacenza), all’altezza di via Giulio Pastore.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta – sul posto anche il comandante Paolo Costa – un furgone Fiat Iveco Daily e una Fiat Croma, che viaggiavano entrambi da Rivergaro in direzione Piacenza, sono entrati violentemente in collisione: il furgone cassonato ha terminato la sua corsa a ridosso del guard rail (nelle foto). Immediati i soccorsi sanitari, con le ambulanze della Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro e della Croce Bianca di Piacenza interventute insieme all’auto infermieristica del 118: entrambi i conducenti sono stati condotti al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino, uno in codice giallo, il secondo con alcune contusioni.

Per mettere in sicurezza i mezzi incidentati è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza. Mentre erano in corso le operazioni di soccorso e i rilievi di legge, il personale di Anas ha gestito la viabilità e successivamente ha provveduto alla rimozione dei detriti dalla sede stradale.