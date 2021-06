Scontro in tangenziale a Piacenza nella mattina di lunedì 7 maggio tra una vettura e un mezzo agricolo.

L’impatto è avvenuto tra una Toyota e un trattore all’altezza dell’uscita Farnesiana: in fase di accertamento le circostanze dell’incidente. Sul posto i soccorsi del 118 con due ambulanze della Pubblica Assistenza Croce Bianca più l’auto infermieristica per soccorrere due persone rimaste ferite fortunatamente in maniera non grave. Per consentire l’intervento dei sanitari è stato necessario deviare il traffico, i rilievi sono a cura della polizia locale.

