Scontro tra un’auto e una moto a Gragnano, centauro ferito

Scontro tra una moto e una vettura nel centro del paese di Gragnano (Piacenza) nella tarda mattinata del 10 giugno.

Ad avere la peggio il centauro, soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica. Lo scontro è avvenuto lungo la direttrice principale tra una Dacia Duster e la moto: sono in corso di ricostruzione le cause dai carabinieri di Castelsangiovanni, che hanno anche interrotto la circolazione veicolare. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco.

L’uomo in sella alla moto è stato condotto in ospedale a Piacenza, le sue condizioni sono serie ma non versa in pericolo di vita.