Screenig tamponi salivari alle medie di Rottofreno, Veneziani “Scuola covid free”

Nei giorni scorsi i 270 studenti che frequentano la scuola media di Rottofreno hanno partecipato a un’attività di screening, promossa dall’Ausl di Piacenza, con tamponi salivari.

Gli esiti dei test sono stati tutti negativi, come ha fatto sapere il sindaco Raffaele Veneziani.

“Possiamo dire di avere una scuola covid free. Tra tutte, questa era certamente la notizia più attesa. Grazie al Consiglio Comunale di Rottofreno nella sua interezza per aver supportato questa iniziativa, grazie al Istituto Comprensivo M. K. Gandhi di San Nicolò ed alla sua dirigente Adriana Santoro per aver ospitato questa iniziativa prima in Provincia di Piacenza, grazie ad Azienda Usl di Piacenza per la tempestività e la professionalità dimostrate” dice il primo cittadino con un post su Facebook.

“Chiudo riportando la frase con la quale la dott.ssa Lo Cascio, responsabile del laboratorio di microbiologia della AUSL di Piacenza e che ringrazio in modo speciale, ha chiuso la sua mail di questa sera: “… con la speranza che sia stato messo un altro piccolo tassello alla lotta alla pandemia da SARS CoV2, vi saluto tutti e vi auguro un buon 2 giugno”.