1321-2021. Come avrebbe potuto una scuola anche dedicata a Dante Alighieri mancare alle celebrazioni in occasione del settecentesimo anniversario dalla scomparsa del Sommo Poeta? Semplice: non avrebbe potuto.

Ecco allora che da un’idea della prof.ssa Enrica Fellegara, vicaria della Scuola Secondaria di 1° Grado “Dante-Carducci”, e del prof. Francesco Brianzi, docente di musica presso la medesima scuola, è nato il cortometraggio Sei passi con Dante. Duplice la finalità: l’approfondimento personale e insieme la diffusione della cultura e della lingua dantesca, patrimonio tutto italiano. Come raggiungerla? Attraverso l’attualizzazione delle tematiche e dei valori contenuti nella Commedia. Indispensabili alla realizzazione del progetto, oltre ovviamente ai ragazzi, sono state altre tre insegnanti dell’istituto, due insegnanti di lettere, la prof.ssa Lucrezia Galazzi e la prof.ssa Maria Lucia Molardi e l’insegnante di arte, la prof.ssa Michela Ontani; per non parlare degli esperti esterni: Mauro Caminati della compagnia Manicomics Teatro, il musicista Claudio Ghioni e Roberto Leggi e Daniele Timpano di LTS Videomaker Station.

Foto 3 di 3





Il progetto, aperto a tutti gli alunni della scuola, dava la possibilità di scegliere in quale ambito collaborare. Ecco allora che, suddivisi in Team Recitazione, guidato da Mauro Caminati, Lucrezia Galazzi e Maria Lucia Molardi, Team Artistico, guidato da Michela Ontani, Team Musica, guidato da Enrica Fellegara, Francesco Brianzi e Claudio Ghioni e Team Tecnico, guidato da Roberto Leggi e Daniele Timpano, hanno lavorato durante le ore pomeridiane per settimane per poi ritrovarsi tutti insieme durante le riprese. I ragazzi hanno potuto ”lavorare“ con gli specialisti utilizzando varie tipologie di tecniche creative e conoscere alcune modalità specifiche arricchendo così le proprie competenze.

Il cortometraggio è dunque arrivato alla sua conclusione grazie alla stretta collaborazione di tutte le componenti che hanno lavorato in sinergia e stima reciproca. Si ringrazia il Dirigente Scolastico Alberto Mariani, tutti i docenti e il personale che hanno supportato pienamente il progetto. Il cortometraggio è stato presentato questa mattina (03/06/2021) presso lo Spazio 360 (Auditorium S. Maria della Pace – Manicomics Teatro) alla presenza delle autorità, delle studentesse e degli studenti, dei docenti e degli esperti coinvolti nella realizzazione.

LINK CORTO: https://bit.ly/3vOqrfF