Semirimorchio in fiamme sull’A1, disagi al traffico

Semirimorchio in fiamme in A1 corsia nord (tra Fiorenzuola e Piacenza Sud) in direzione Milano.

Il fatto è avvenuto alle 21 del 24 giugno.

Il camionista si è accorto del principio di incendio, accostando e sganciando tempestivamente la motrice dal rimorchio. Quest’ultimo è stato divorato dalle fiamme.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola D’Arda e una squadra da Piacenza con un’autobotte. Disagi al traffico, bloccato lungo la corsia dove si trova il mezzo. Sul posto il personale di Autostrade e la Polizia Stradale