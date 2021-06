Serate Giana Anguissola, a Travo incontri con Serra, Crepet, Milan, Armeni e tanti altri autori

Tanti autori conosciuti, libri, musica e anche momenti di intrattenimento andranno in scena nel corso dell’edizione 2021 delle Serate letterarie “Giana Anguissola”.

La rassegna estiva che a luglio e agosto anima il borgo di Travo si apre giovedì 1° luglio con il giornalista di Radio24 Alessandro Milan, che presenterà il suo ultimo libro Un giorno lo dirò al mondo (Mondadori, 2021) dedicato al tema della pena di morte. Si proseguirà con gli autori Paolo Crepet, Michele Serra, Gabriele Dadati, Ritanna Armeni, e poi Andrea Castagnini, Letizia Bricchi e Domenico Ferrari Cesena.

Tra gli eventi fuori dalle righe, merita una menzione l’anteprima nazionale del melologo L’amor che move il sole e l’altre stelle, che andrà in scena l’8 luglio. Si tratta di un viaggio nelle tre cantiche della Divina commedia guidato dalla musica del Maestro Marco Beretta e dall’interpretazione di Corrado Tedeschi, che leggerà i versi immortali del Sommo poeta nell’anno in cui si celebrano i 700 anni dalla sua nascita (regia Alberto Oliva). È poi in programma una serata dedicata al “cinema verticale” (5 agosto) con Enzo Latronico e Salvatore Marino, attore conosciuto al grande pubblico come volto di Zelig, ma anche direttore artistico del Vertical Movie Festival.

«Siamo particolarmente soddisfatti per il programma di quest’anno – è il commento del sindaco di Travo Lodovico Albasi -, realizzato anche grazie al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e allo sforzo che il nostro piccolo comune sta sostenendo. Crediamo che per un territorio come il nostro, che dispone di un patrimonio storico, artistico e paesaggistico importante, investire in cultura possa davvero creare valore per tutti».

Profonda soddisfazione esprime l’assessora Roberta Valla: «La nostra rassegna sta crescendo, anche in termini di qualità, gli autori sono felici di venire a Travo – riferisce -, un risultato costruito negli anni dando vita a una bella squadra e a collaborazioni importanti, con la Rivista Andersen e con la nostra biblioteca». «Quest’anno – tiene a sottolineare – le Serate cambieranno location: a causa dei lavori in corso alle scuole saremo in piazza Trieste, che poi è il cortile del castello e della chiesa. Un altro meraviglioso spazio di Travo che avremo l’occasione di scoprire e ammirare».

Nel programma delle Serate letterarie rientra anche la premiazione del Concorso letterario nazionale Giana Anguissola di romanzi e racconti per ragazzi, che si terrà sabato 24 luglio. Ricordiamo che il concorso, che dallo scorso anno è organizzato in collaborazione con la Rivista Andersen, la cooperativa Educarte e l’associazione Travolibri, nel 2021 ha ricevuto il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e della Regione Emilia-Romagna.

Riportiamo di seguito il programma integrale delle manifestazioni e ricordiamo che l’ingresso a tutti gli incontri è gratuito e che per le serate con Paolo Crepet e Corrado Tedeschi è vivamente consigliato prenotare il posto a sedere scrivendo a segreteria@gianaanguissolatravo.it o chiamando il 349 8747731 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10 alle 13. Gli incontri hanno inizio alle ore 21, in piazza Trieste (nel cortile del castello e della chiesa)

giovedì 1 luglio

ALESSANDRO MILAN

Presenta Un giorno lo dirò al mondo (Mondadori, 2021), in dialogo con Matteo Sozzi.

Il noto giornalista di Radio 24 presenta il suo ultimo libro che – in un mix di cronaca giudiziaria e racconto autobiografico – racconta il controverso caso di Derek Rocco Barnabei, italo-americano giustiziato in Virginia nel 2000.

giovedì 8 luglio

CORRADO TEDESCHI legge DANTE

Anteprima nazionale del melologo L’amor che move il sole e l’altre stelle. Nell’anno delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo poeta, un viaggio nelle cantiche della Divina Commedia, attraverso la musica del Maestro MARCO BERETTA, al pianoforte. Attore e voce recitante: Corrado Tedeschi, regia Alberto Oliva.

giovedì 15 luglio

PAOLO CREPET

presenta il suo saggio Oltre la tempesta (Mondadori, 2021). Una riflessione su come gli individui e la nostra società nel suo complesso, dovrebbero agire per superare la terribile esperienza che è stata la pandemia. Introduce Elisa Malacalza.

giovedì 22 luglio

MICHELE SERRA

presenta il suo libro per ragazzi Osso: anche i cani sognano (Feltrinelli, 2021) magistralmente illustrato da Alessandro Sanna. Durante la serata: intermezzi musicali a cura di Maddalena Scagnelli (voce), Fabio Galliani (ocarine, figulino) e Laura Francaviglia (chitarra, ocarina).

Venerdì 23 luglio

MUSICHE DA CINEMA

Il quintetto d’archi 5 STRINGS reinterpreta le più celebri colonne sonore di Ennio Morricone, John Williams, Hans Zimmer, Nino Rota.

sabato 24 luglio

PREMIAZIONE del Concorso letterario GIANA ANGUISSOLA

Intervengono Daniele Novara (pedagogista e scrittore), Barbara Schiaffino (direttrice di Andersen), Carla Ida Salviati (studiosa di letteratura giovanile). Reading musicale dalle opere di Giana Anguissola a cura di Carolina Migli e Gianfrancesco Amoroso (fisarmonica). Premiazione dei romanzi e dei racconti vincitori della XII° edizione del Concorso per scritti inediti per ragazzi.

giovedì 29 luglio

GABRIELE DADATI

presenta La modella di Klimt (Baldini+Castoldi, 2020), in dialogo con Cinzia Cassinari, alla scoperta dei misteri che ammantano il quadro, il furto e il suo ritrovamento.

giovedì 5 agosto

SALVATORE MARINO

con Enzo Latronico in “Dialoghi sul cinema verticale e altre dissertazioni da Non sono abbronzato, qui lo dico e qui lo neg(r)o.” Modera Alberto Fermi.

giovedì 12 agosto

ANDREA CASTAGNINI

presenta il romanzo A Est del nulla (La Nottola, 2021) in dialogo con Ermanno Mariani. Il libro racconta le rocambolesche avventure di Felice che vuole riconquistare il suo amore perduto.

venerdì 13 agosto

RITANNA ARMENI

presenta il suo romanzo Per strada è la felicità (Ponte alle Grazie, 2021) in dialogo con Eleonora Bagarotti. Il romanzo narra le vicende di Rosa, una brava ragazza di provincia che arriva a Roma alla vigilia del Sessantotto, con l’obiettivo di laurearsi e trovare un lavoro. Ma attraverso una serie di incontri ed esperienze finisce col trovare se stessa.

giovedì 19 agosto

LETIZIA BRICCHI

presenta La sindrome di Teodora. Riflessioni sulla crisi ecologica (LIR, 2020), in dialogo con Anna Leonida e Tiziana Albasi (associazione I Nuovi Viaggiatori – Viva l’Appennino 2021).

giovedì 26 agosto

DOMENICO FERRARI CESENA

presenta Il bastione di Attila e altri racconti. (Scritture, 2020) in dialogo con Mauro Molinaroli. Una raccolta di racconti tra ricerca storica, divagazione letteraria e riflessione intorno a episodi della storia e della cronaca.

INFO e AGGIORNAMENTI: www.gianaanguissolatravo.it.