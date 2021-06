Fiorenzuola, non basta il poker di Bruschi: pari a Correggio, fallito il sorpasso in vetta (4-4)

Non basta al Fiorenzuola una prova super di Bruschi, autore di quattro reti: i rossoneri impattano nel recupero di campionato sul campo della Correggese e falliscono il sorpasso sulla capolista Aglianese, ora distante una sola lunghezza.

A Correggio è andata in scena una sfida pirotecnica, che ha regalato continue emozioni: rossoneri in vantaggio con una bella conclusione di Bruschi che trova l’angolini dopo dieci minuti, ma tra il 18′ e il 19′ i padroni di casa con un uno-due micidiale (autorete di Ferri e pregevole conclusione di Villanova) ribaltano la partita; il Fiorenzuola prima sfiora il pari su calcio d’angolo, poi rischia di subire la terza rete con Battaiola che salva tutto su Muro e sul capovolgimento il cross di Michelotto vede Ferretti smanacciare al centro dell’area, con Bruschi che controlla e pareggia: 2-2 (44′). Passano pochi secondi e ancora Bruschi realizza la sua tripletta ribaltando di nuovo il risultato.

Bruschi è scatenato anche nella ripresa,e un suo cross allo scoccare dell’ora di gioco centra la traversa; è il preludio al poker personale, che arriva di testa tre minuti dopo. Sembra fatta per i ragazzi di Tabbiani, ma i padroni di casa non demordono e prima riaprono la partita con un gran gol di Landi, poi a cinque dal temine trovano la rete del pareggio con Diallo che si avventa su un cross basso respinto da Battaiola e insacca da due passi.

Non bastano ai rossoneri i 7 minuti di recupero concessi dal direttore di gara: finisce con un incredibile 4-4.

Recupero 28° Giornata Campionato Serie D Girone D

Correggese Calcio vs U.S. Fiorenzuola 1922 4-4

Correggese: Ferretti; Ghizzardi (67’ Diallo); Casini; Roma; De Lucia; Calanca; Landi; Muro (66’ Riccò); Saporetti; Villanova (93’ Derjai); Carrasco. All. Bazzani – A disposizione: Sottoriva; Manara; Cremonesi; Frontera; Lessa Locko; Damiano.

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Olivera (75’ Potop); Guglieri; Perseu; Cavalli (94’ Saia); Ferri; Michelotto (84’ Carrara); Stronati; Arrondini (55’ Oneto); Bruschi; Esposito. All. Tabbiani. – A disposizione: Ghidetti; Facchini; Parenti; Marmiroli; Colleoni.

Arbitro: Ursini di Pescara – Assistenti: Zoccarato di Padova e D’Ettore di Lanciano

Reti: 11’ Bruschi (F); 19’ aut. Ferri (C ); 20’ Villanova (C ); 45’ Bruschi (F); 46’ Bruschi (F); 65’ Bruschi (F); 75’ Landi (C ); 85’ Diallo (C )

Note: Recupero 1’ e 7’ – Ammoniti: Villanova (C ) – De Lucia (C ) – Angoli: 3-7

LA CRONACA



Triplice fischio: Correggese-Fiorenzuola 4-4

90′ – Sette minuti di recupero

89′ – Stronati da fuori area, Ferretti si allunga e respinge

85′ – Pareggio Correggese: Battaiola respinge il traversone di Landi, sul pallone si avventa Diallo che insacca

76′ – Ci prova ancora la Correggese, ma la conclusione di Carrasco e debole e non crea problemi a Battaiola

75′ – Rientra in partita la Correggese con un gran gol del capitano Landi, una botta che si infila all’incrocio: 3-4

74′ – Si riprende dopo alcuni minuti di stop

70′ – Problemi per uno degli assistenti del direttore di gara, sanitari in campo

63′ – Quarta rete del Fiorenzuola: segna ancora Bruschi di testa per il poker personale

60′ – Un errore della difesa di casa favorisce il Fiorenzuola, occasione per Michelotto la cui conclusione da buona posizione è deviata in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo un cross di Bruschi colpisce la traversa

55′ – Nel Fiorenzuola Oneto prende il posto di Arrondini

Via alla ripresa

Fine primo tempo

46′ – Fiorenzuola in vantaggio: partita incredibile a Correggio, il Fiorenzuola ribalta il risultato ancora con Bruschi

44′ – Pareggio Fiorenzuola: sul capovolgimento di fronte è Bruschi a siglare il pareggio

43′ – Correggese vicina alla terza rete in contropiede: Muro tutto solo si fa parare la conclusione

32′ – Occasione Fiorenzuola, colpo di testa da calcio d’angolo che finisce fuori di pochissimo

30′ – Ci prova ancora Villanova dalla distanza, palla fuori

19′ – Raddoppio Correggese: azione di Villanova che fa partire una grande conclusione dal limite che batte Battaiola

18′ – Pareggio della Correggese: su un traversone dalla sinistra Cavalli anticipa tutti deviando però all’interno della propria porta

10′ – Fiorenzuola in vantaggio: bella giocata di Bruschi che supera un giocatore avversario e con una bella conclusione batte Ferretti

9′ – Azione pericolosa della Correggese, con il cross di Carrasco respinto da Battaiola, poi dopo un batti e ribatti il pallone termina sul fondo

4′ – Ci prova Bruschi dalla distanza, para l’estremo difensore di casa

3′ – Prima conclusione per i padroni di casa con Landi, pallone alto

1′ – Via alla gara