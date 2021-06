Si ferisce con una roncola mentre lavora in giardino, soccorso dall’eliambulanza

Si ferisce gravemente ad una mano mentre lavora in giardino, 70enne trasportato in eliambulanza all’ospedale di Modena.

Il fatto è nel pomeriggio del 15 giugno in località Ronchi di Alta Valtidone, poco distante dalla diga del Molato. Secondo quanto si è appreso, l’uomo, intento ad effettuare alcuni lavori di potatura nel giardino di casa, si è procurato con una roncola una grave ferita ad una mano.

La moglie, in quel momento in casa, ha immediatamente dato l’allarme chiamando i soccorsi: la Centrale 118 di Parma ha attivato l’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo, l’auto infermieristica del 118 di Castelsangiovanni e ha fatto decollare anche l’elisoccorso dell’Ospedale Maggiore della citta ducale. Nel frattempo il ferito, a bordo dell’auto guidata dalla moglie, si è fatto accompagnare in prossimità di Nibbiano: qui è stato raggiunto dai sanitari che, dopo le prime cure sul posto, lo hanno condotto al campo sportivo del paese, dove li attendeva l’eliambulanza (nella foto).

Il 70enne è stato quindi trasportato in volo al Policlinico di Modena, centro italiano specializzato nella “chirurgia della mano”.