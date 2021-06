Si prepara il ritorno della Fiera, 239 banchi e doppia navetta per raggiungerla

L’amministrazione comunale di Piacenza prepara il ritorno della Fiera di S. Antonino dopo l’anno di sospensione a causa del covid.

Il 4 luglio 2021 rivedremo lungo il Facsal le bancarelle anche se in numero ridotto rispetto alle ultime edizioni: gli stalli messi a disposizione degli operatori commerciali saranno complessivamente 239, tanti quanti verranno disegnati dalla ditta incaricata. Spazi più ampi per le persone per evitare gli assembramenti e saranno attivati controlli ai varchi per accedere alla Fiera. Per raggiungere il Pubblico Passeggio, nucleo della manifestazione commerciale, il 4 luglio saranno potenziati anche i trasporti pubblici: con il ricorso a due bus navetta, quella lungo la linea Stadio-Cheope-Facsal e una seconda che partirà dalla Farnesiana, via Colombo fino a piazzale Roma. L’incarico è stato affidato a Tempi Agenzia per una spesa di 2750 euro.

L’amministrazione inoltre sta valutando di eliminare la tradizionale distribuzione dei posti con la “spunta”, assegnando gli spazi agli operatori in base all’anzianità delle concessioni.