Poco prima delle 10 di mercoledì 23 giugno, a Groppallo (Farini), un trattore si è ribaltato mentre erano in corso le operazioni di sfalcio di un campo in pendenza. Rimasto ferito in modo serio l’uomo alla guida del mezzo agricolo, che è stato soccorso dai sanitari di Farini giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica del 118.

Il ferito, un ventenne, è quindi stato trasportato all’ospedale di Piacenza. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Bobbio per accertare la dinamica di quanto successo.