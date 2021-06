Si rinnova il direttivo della Pro Loco Castell’Arquato. Al via un’estate di eventi ed incontri

Parte di slancio il nuovo direttivo Pro Loco Castell’Arquato (Piacenza).

L’Assemblea dei Soci, riunitasi al Palazzetto dello Sport lo scorso 28 maggio, ha eletto il nuovo direttivo che, forte delle iniziative svolte dal direttivo uscente e ben consapevole delle limitazioni dovute all’emergenza epidemiologica tutt’ora in corso, proverà a gettare le basi per l’attività futura, con entusiasmo e fiducia. Il nuovo Consiglio Direttivo ha nominato Presidente Edoardo Zanellotti, già Segretario uscente, e riconfermato Tiziana Inzani nel ruolo di Vice Presidente. Numerosi i membri del nuovo direttivo con consolidata esperienza nell’Associazione, in particolare Paolo Villa, Presidente uscente, Diego Cavozzi, Carlo Tagliaferri, Daniele Buonaditta e Filippo Gravaghi; la loro esperienza si fonderà con l’entusiasmo dei nuovi membri.

La prima iniziativa in programma in quest’estate di “ripartenza” vedrà la riproposizione dei “Caffè Letterari”, proposta culturale, patrocinata dal Comune, che nell’edizione 2020 aveva ottenuto forte gradimento da parte del pubblico intervenuto numeroso nella splendida cornice del giardino del Museo G. Cortesi. Sei le serate in programma che vedranno alternarsi personaggi di spicco in ambiti diversi sul palco predisposto dai volontari. Ad aprire la rassegna il prossimo 16 giugno l’incontro con la paesaggista e scrittrice Anna Scaravella, nella serata “Dal Paesaggio al Giardino”, per proseguire il 18 giugno con “La nautica italiana – dai piroscafi ai transatlantici” in compagnia di Sergi Buttiglieri, style director dei Cantieri Nautici San Lorenzo.

Sarà invece Lorenzo Boscarelli, docente del Politecnico di Milano, il protagonista della serata del 23 giugno dedicata a Pininfarina, il più famoso carrozziere italiano.

Si prospetta d’effetto la serata del 25 giugno intitolata “L’odore della notte – un tributo a Pier Paolo Pasolini” in compagnia dello scrittore Paolo D’Anna, gradito ritorno ai “Caffè” della Pro Loco. Particolarmente “gustoso” sarà invece l’incontro del 30 giugno con il giornalista Giorgio Lambri, dedicato a un “Viaggio nella gastronomia piacentina”. Dulcis in fundo, il 2 luglio concluderà la rassegna una serata musicale “Tavola rotonda tra autori e musicisti” che vedrà protagonisti Seba Pezzani, nome ben noto al pubblico dei Caffè, insieme a Eleonora Bagarotti e Paolo Del Conte.

Le serate, a partecipazione gratuita e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti covid, avranno inizio alle ore 21 nei giardini del Museo Geologico G. Cortesi. Il programma delle proposte estive della Pro Loco Castell’Arquato proseguirà poi nei mesi successivi, a cominciare dalla serata del 9 luglio, quando tornerà l’appuntamento con la suggestiva passeggiata notturna “Andum e Gnum” sulle colline che circondano il borgo. (nota stampa)