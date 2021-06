Simone Inzaghi nerazzurro, la comunicazione ufficiale dell’Inter: contratto biennale

Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Inter campione d’Italia.

Dopo l’accordo raggiunto nei giorni scorsi, mancava solo l’ufficialità, arrivata con una comunicazione della società nerazzurra: “Internazionale Milano dà il benvenuto a Simone Inzaghi come nuovo allenatore della Prima Squadra: il tecnico ha firmato un contratto biennale con il Club nerazzurro. #WelcomeSimone”. Questo il testo comparso sul sito dell’Inter.

Una grande occasione per il tecnico piacentino, 45 anni, a coronamento del lavoro alla guida della Lazio, club nel quale è rimasto negli ultimi 20 anni, prima da giocatore, poi come tecnico delle giovanili, fino alla panchina della prima squadra: con i biancocelesti ha vinto una Coppa Italia e due volte la Supercoppa Italiana. Nell’ultima stagione ha conquistato il passaggio agli ottavi di Champions League che il club capitolino non raggiungeva da 20 anni.