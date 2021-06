Sindacalista investito e ucciso e Novara, anche a Piacenza la protesta dei Si Cobas

Le circostanze paiono del tutto simili alla tragica morte dell’operaio Abd Elsalam Ahmed Eldanf davanti gli stabilmenti della Gls di Montale, nel settembre del 2016.

Questa mattina un sindacalista dei Si Cobas di Novara, il 37enne Adil Belakhdim, cittadino italiano di origini marocchine, è morto investito da un camion davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate, nel Novarese. Pare che fosse in corso un blocco dei cancelli dello stabilimento. L’incidente è accaduto in via Guido il Grande, durante una manifestazione di lavoratori della logistica. Secondo quanto riportano le cronache, l’autista che lo ha investito sarebbe fuggito. A bloccarlo in autostrada sono stati i carabinieri che lo hanno portato in caserma per raccogliere la sua versione.

Anche il Si Cobas di Piacenza ha subito reagito e ha organizzato nella tarda mattinata una protesta con alcuni militanti e striscioni davanti a punto vendita Lidl di via Calciati. Sulle tragiche vicende di oggi è intervenuto anche Pierluigi Bersani con una presa di posizione sui social:

Adesso basta! La logistica non può essere una giungla. È ora di metterci mano con decisione https://t.co/4g52mXiCTd — Pier Luigi Bersani (@pbersani) June 18, 2021

A rivocare i fatti del 2016, il sindacato Usb a cui era iscritto Abd Elsalam Ahmed Eldanf