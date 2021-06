“Sogno di mezza estate” con Pappa e Pero ai Giardini del Sole, iscrizione entro il 16 giugno

Ha già fatto registrare il tutto esaurito con le prenotazioni il primo dei due appuntamenti in calendario per il ciclo “Famiglie al Parco”, che venerdì 11 giugno (in replica per un secondo turno. anch’esso già al completo, venerdì 18), vedrà Pappa e Pero – amatissimi dai bambini – protagonisti di un itinerario animato nella cornice verde della Galleana, alla scoperta di angoli nascosti da esplorare insieme alla guida Emiliano Sampaolo della cooperativa Eureka.

Sono ancora aperte, invece, le iscrizioni per l’evento “Sogno di mezza estate…aspettando la notte magica di San Giovanni”, in calendario ai Giardini del Sole il 23 giugno dalle 18 alle 22 – sempre a cura dell’associazione Le Valigie, su affidamento del Centro per le Famiglie – a cui bambini e genitori potranno partecipare insieme per condividere un picnic sotto le stelle, ma anche laboratori e attività ricreative. Dagli scacchi al “laboratorio da passeggio”, dal circo alla falegnameria, non mancheranno le idee creative in cui le famiglie, suddivise in piccoli gruppi, potranno cimentarsi. A ognuna sarà richiesto di portare il proprio telo per sedersi nell’erba, oltre a cibo e bevande per la cena all’aperto, ma chi lo desidera potrà anche proporre la propria filastrocca o poesia preferita da recitare ai presenti, prima della fiaba della buona notte che Pappa e Pero – protagonisti in collaborazione con Talita di Tadam Circo e Gualtiero di La_Boh – narreranno per chiudere la serata.

Sarà inoltre allestito, nell’occasione, uno stand per lo scambio di libri: si potrà portare un volume che non si legge più a casa e prenderne uno da scoprire che qualcun altro avrà lasciato. Le adesioni all’evento del 23 si raccolgono entro mercoledì 16 giugno, sino ad esaurimento dei posti disponibili, compilando il modulo al seguente link: https://forms.gle/VQKhZu3XnxssEnQu5.