A Piacenza primo weekend estivo caldo e soleggiato.

Secondo le previsioni Arpae, sia sabato 26 che domenica 27 giugno, sono attese due giornate con cielo in prevalenza sereno e temperature elevate. Sabato le minime del mattino saranno comprese tra 14° sui rilievi e 19° in pianura, mentre le massime pomeridiane tra 25° sui rilievi e 32° in pianura. Domenica minime del mattino tra tra 16° sui rilievi e 20° in pianura; massime del pomeriggio tra tra 27° sui rilievi e 33° in pianura.