Solo 9 contagi e nessun decesso nell’ultima settimana. Aumentano le persone in quarantena

Covid, per l’ottava settimana consecutiva numeri in calo nel piacentino: sono state solo 9 le nuove diagnosi registrate negli ultimi sette giorni (21-27 giugno) in provincia di Piacenza, contro le 16 di quella precedente (-43,7%). Il tutto a fronte di circa 8mila e 200 tamponi effettuati (positivo lo 0,1% dei test).

E’ quanto viene riportato nell’ultimo report Ausl (LEGGI) sull’andamento dell’epidemia sul territorio. Si conferma la discesa dei casi in anche Emilia Romagna, dove i positivi sono calati del 26%, e Lombardia (-65,5%). Il dato nazionale fa invece segnare un -37,2%.

TRE POSITIVI OGNI 100MILA ABITANTI – Nell’ultima settimana a Piacenza si sono registrati 3 positivi ogni 100mila abitanti, contro i 10 in Emilia Romagna e i 9 in Italia, con l’incidenza maggiore nella fascia 0-17 anni (9 casi ogni 100mila abitanti), seguita da quella 18-40.

DECESSI – Nessun decesso negli ultimi sette giorni.

CRA – Per la settima settimana consecutiva non si registrano nuove diagnosi nelle Cra, né tra gli ospiti né tra gli operatori.

QUARANTENA – Numero in controtendenza invece quello che riguarda le persone in quarantena (contatti stretti e rientri da aree a rischio): da 219 passano a 289. Scende invece il numero delle persone in solamento (Covid-positivi), da 57 a 28.

OSPEDALE – Nessun accesso di pazienti covid-like in Pronto soccorso, quattro invece i ricoveri alla giornata del 27 giugno.

VACCINAZIONI – Prosegue intanto la campagna vaccinale sul territorio: le dosi somministrate nel piacentino raggiungono quota 246.293 (86,7% sulla popolazione complessiva). Gli assistiti con almeno una dose sono 151.026. La percentuale dei vaccinati sugli assistiti è del 53,4%, che sale al 58,7% considerando i cittadini sopra i 12 anni.