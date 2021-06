Solo energia verde per la Coop San Martino dal primo giugno

Dall’1 giugno la Cooperativa San Martino utilizza energia elettrica verde al 100 per cento.

È partita infatti in quella data la certificazione rilasciata da Power Energia alla cooperativa piacentina guidata da Mario Spezia: a essere certificato, attraverso il marchio “Energia Verde 100% certificata”, è l’utilizzo al cento per cento di energia elettrica “verde”, ossia prodotta da fonti rinnovabili, nella sede di via Don Carozza e via Colla. Il quantitativo complessivo di energia “verde” fornita alla Cooperativa San Martino è pari a 50.036 chilowattora: in questo modo oltre 26 tonnellate, nello specifico 26.579 chili, di anidride carbonica non verranno immessi in atmosfera garantendo quindi una diminuzione di inquinamento.

“Una cooperativa così partecipe alla vita della società in cui si trova non può certo non essere sensibile al tema dell’ambiente – fa notare il presidente Mario Spezia – del resto sempre di più emerge la necessità da parte delle aziende di occuparsi anche delle problematiche della comunità e quindi anche dell’ambiente che è diventato una parte essenziale della costruzione della società di oggi e domani. Da qui la nostra scelta di utilizzare energia prodotta da fonti rinnovabili che certo rappresenta un valore aggiunto per la nostra realtà, ma soprattutto conferma una volta in più l’impegno e l’attenzione della Cooperativa San Martino verso le tematiche di sostenibilità ambientale che da sempre ci stanno a cuore”.