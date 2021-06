Solo vittorie per le giovanili del Piacenza Baseball

Turno senza sbavature per il settore giovanile del Piacenza Baseball.

Tutte le squadre scese in campo hanno avuto ragione delle avversarie confermando l’andamento estremamente positivo che sta caratterizzando la corrente stagione. L’Under 14 ha battuto in casa il Sala Baganza 13-8 consolidando il primo posto nel girone. I biancorossi si sono assicurati la vittoria nella seconda parte della partita. Ancora dopo quattro innings gli ospiti conducevano 8-6 e sono stati i 5 punti siglati al quinto attacco a sovvertire il punteggio a favore dei padroni di casa.

SALA BAGANZA 4-0-2-2-0-0-0 8 PIACENZA 3-3-0-0-5-0-R 13

Formazione: Chalas, D’Auria, Pancini, Hernandez, Riviera, Sidi, Mandas, Mercedes, Lovattini. Nel corso della partita sono entrati Improta, Tejada e Ramirez.

UNDER 12 – Non senza fatica anche la vittoria in trasferta dell’Under contro i pari categoria di Sala Baganza. 9-3 il finale dopo che a metà gara il tabellona segnava 3-3. Sei punti negli ultimi due attacchi facevano la differenza a favore dei piacentini, sempre secondi nel girone. Da sottolineare il fuoricampo interno di Achilli ed il fatto che Riviera e lo stesso Achilli abbiano fornito prestazioni più che positive nonostante i postumi di infortuni. La giornata ha potuto festeggiare le prime battute valide degli esordienti Milani e Bertonazzi.

PIACENZA 2-0-0-1-2-4 9 SALA BAGANZA 0-0-0-3-0-0 3

Formazione: Chalas, Agosti, Pancini, Travaini, Achilli, Milan, Bertonazzi, Piana, Madas, Riviera.

UNDER 15 – Infine al De Benedetti l’Under 15 del Brescia, rinforzata dai quattro piacentini Pancini, Lovattini, Hernandez e D’Auria, in virtù dell’accordo di collaborazione esistente tra le società, ha battuto in doppio incontro il Milano con i punteggi di 8-0 e 6-2. La franchigia bresciano-piacentina guida il girone ed è ormai certa dei play-off.