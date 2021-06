Special Dream Team, subito pioggia di medaglie per la nuova sezione di atletica

Esordio ufficiale della nuova sezione di atletica Saib Special Dream Team, attiva da due mesi. Le istruttrici Simona Ratti e Francesca Foppiani, coadiuvate dal coordinatore Guido Marangon, hanno fatto veramente un grande lavoro sui ragazzi che si sono avvicinati da poco a questo sport e i risultati già si vedono.

A Casalmaggiore (Cremona), gara valida come qualificazione alla fase nazionale atletica su pista Csi, secondo posto per Isabella Bolognese con 11”90 e terzo posto Sara Botteri 12”50 nei 60 piani adulti femminili; successo per Bianca Montanari nei 400 femminili adulti (1’28”90) e per Nicholas Marangon nel Lancio del Vortex adulti maschili (19.16). Nei 60 metri maschili adulti chiude al secondo posto Leonardo Rossi in 10’50 e al quinto Nicholas Marangon (12’40); nei 400 adulti maschili netta supremazia di Simone Bonacina (1’17”60), che si ripete nel salto in lungo con 2.94 davanti a Leonardo Rossi (2.72).

Ottima la prova nella categoria giovanile, nella quale Rebecca Maestroni, classe 2008, ha fatto man bassa di medaglie nei 400 (1’38”10) e nel salto in lungo con (2,65). Successo nel vortex femminile anche per Alexia Veronesi con la misura di 11,76.