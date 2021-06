Sport e divertimento per 40 giovanissimi, successo per l’Open Day della Pallavolo Alsenese

Entusiasmo batte caldo torrido, voglia di divertirsi e scoprire la pallavolo supera timidezza.

Una domenica col Solleone non ha fermato il successo dell’Open Day della Pallavolo Alsenese, evento voluto dal presidente Stiliano Faroldi e organizzato dai coordinatori del settore giovanile Annalisa Raggi e Cristiano Brandini sotto la supervisione del direttore generale Elena Nenkovska Koleva. Una quarantina di giovanissimi si sono cimentati nella giornata di divertimento e di avvicinamento alla pallavolo, con percorsi ed esercizi propedeutici pensati per far conoscere il mondo del volley ai più piccoli. I tecnici Luigi Botti, Giacomo Rigoni e Michela Monari (gradita ospite dell’evento), con la collaborazione di tutto lo staff dirigenziale della Conad Alsenese di B1 femminile, hanno dato vita a momenti di gioco intervallati da piccole lezioni sulla tecnica di base.

L’idea dell’Open Day nasceva dalla ferma convinzione – dopo un anno di difficoltà generato dal Covid-19 e dalle annesse restrizioni – di voler voltare pagina, sempre nel rispetto delle regole, affinché i giovanissimi potessero assaporare nuovamente momenti conviviali fatti di giochi e nuove amicizie. Missione compiuta, con l’arrivederci a settembre per riabbracciare i giovani atleti e le giovani atlete, oltre a tutti i nuovi giovanissimi che vorranno avvicinarsi alla grande famiglia gialloblù.