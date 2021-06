Sport e natura: alla diga di Mignano due giorni di triathlon

Il Piacenza Sport nel weekend del 12 e 13 giugno organizza due gare nazionali di triathlon alla diga di Mignano.

Sabato andrà in scena il triathlon cross su distanza sprint: 750m di nuoto, 12km di MTB e 5km di Trail con i migliori specialisti di questa disciplina. Attesi un centinaio di atleti da tutto il Nord Italia. Domenica sarà la volta del triathlon sprint in bici da strada: 750m di nuoto, 20km in bici e 5km di corsa. Il numero limite fissato per questa gara è di 200 atleti.

“La zona cambio con le biciclette – informano gli organizzatori della gara – sarà posta sul coronamento della diga grazie alla concessione del Consorzio di Bonifica, che supporta logisticamente gli eventi. Saranno due giornate di grande sport e valorizzazione del territorio della Val d’Arda, con percorsi suggestivi e spettacolari che già alla prima edizione hanno affascinato gli atleti presenti. Le iscrizioni chiudono il 7 giugno, ma sono ancora pochi i posti a disposizione”.

Tutte le informazioni su gara e iscrizioni sul sito piacenzasport.com