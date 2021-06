Stop alla fiera di Gossolengo, domenica arrivano i Mercanti di Qualità

Domenica 20 giugno si terrà un mercato straordinario dei Mercanti di Qualità nel Comune di Gossolengo.

“Purtroppo la Fiera Comunale è stata annullata in quanto il governo attraverso decreto si è espresso troppo a ridosso della data programmata, pertanto non è possibile una adeguata organizzazione a livello comunale. Rimandiamo la Fiera per l’anno prossimo” fa sapere l’amministrazione. Durante il mercato si terrà la cerimonia della Consegna della Costituzione ai neo diciottenni. Sono stati invitati ben 63 ragazzi. Alla cerimonia prenderanno parte il Prefetto, Dott.ssa Daniela Lupo, e saranno invitate le Autorità del territorio (Maresciallo Maggiore Roberto Guasco, Comandante della Polizia Municipale Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta Paolo Costa, Comandante Deposito Luogotenente Basilio Mandas e i Parroci Don Igino Barani, Don Giuseppe Perotti e Don Francisco Bezerra Neto). Infine, saranno presenti i rappresentanti delle associazioni del territorio che illustreranno ai neo diciottenni le attività svolte, nella speranza di accogliere “nuove leve” e trasmettere i valori associativi.

Al pomeriggio alle ore 17 ci saranno un appuntamento degli artisti di strada “Tadam” con con spettacoli di giocoleria, acrobatica a terra e equilibrio, adatta a tutte le età. La Pro Loco Gossolengo sarà presente per supportare la manifestazione, a fianco dei commercianti del nostro territorio.