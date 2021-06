Strattonata in pieno centro per rubare il Rolex, le immagini riprese dalla telecamera

Aggressione in pieno centro, nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 giugno a Piacenza.

Vittima dell’accaduto una residente nei pressi di via XX Settembre, di rientro da una cena con il marito: secondo quanto raccontato dalla donna – che ha segnalato l’episodio alla nostra redazione -, mentre il marito metteva l’auto in garage, lei insieme al cane stava percorrendo a piedi le vie del centro.

In quel momento, due uomini provenienti dalla direzione opposta della via hanno scambiato qualche parola con la donna: uno di loro, a quel punto, le ha afferrato il braccio per rubarle l’orologio, un Rolex. La donna sarebbe stata strattonata e fatta cadere, ma le sue urla hanno attirato l’attenzione di alcuni vicini, i quali hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto è giunta una volante della polizia: i due malviventi, vista la resistenza della donna, si erano già dati alla fuga senza riuscire a portare a termine il colpo.

L’episodio è stato immortalato da una telecamera fissa di un’abitazione di un amico della donna, la quale nella colluttazione ha riportato lesioni alla mano. Per questo si è recata al Pronto Soccorso dove è stata visitata e poi dimessa.

“Credo che sia necessario segnalare cosa stia diventando questa città e fare in modo che si prendano provvedimenti seri. In una settimana ne sono successi diversi..tutto per rubarmi l’orologio”.