Suggestioni gospel per Antonella Ruggiero a #EstateFarnese

Sabato 26 giugno alle ore 21 e 30, la voce di Antonella Ruggiero, nella splendida cornice di Palazzo Farnese, incontrerà l’universo del gospel.

“Questo concerto – sottolineano gli organizzatori, gli Amici della Lirica – non ha soltanto una valenza culturale ma ha anche lo scopo di lanciare messaggi di rinascita e di speranza con un linguaggio universale comprensibile da tutti: la musica”. La popolare ed eccentrica artista sarà accompagnata dal coro “InControCanto” di Vimercate che festeggia 25 anni di attività artistica in un incalzare di sonorità, di ritmi e di pura energia per coinvolgere i presenti.

Considerata universalmente une delle voci più intense e suggestive del panorama musicale italiano, Antonella Ruggiero nel tempo ha sperimentato diverse forme sonore e artistiche. Dopo il percorso con i Matia Bazar, durato quattordici anni e una pausa di sette anni, ha ripreso la sua attività nel 1996, spaziando dalla musica sacra al jazz, passando per la musica ebraica, portoghese, orientale e della tradizione popolare. Ha collaborato con Bluvertigo, Subsonica e Banda Osiris, ha interpretato brani scritti per lei da Ennio Morricone. Il suo viaggio nella storia della canzone italiana tra le due guerre è rappresentato dagli album “Stralunato recital live”, “Souvenir d’Italie”, cui fa seguito “Genova, la Superba”, dedicato alla tradizione della canzone d’autore della sua città. Nel 2014 esce il suo album “L’impossibile è certo”, con le collaborazioni di affermati scrittori quali Eraldo Affinati, Erri De Luca, Michela Murgia e Simone Lenzi. Nel giugno 2015 è la volta del cd/dvd “Requiem elettronico”, dieci canzoni di cantautori italiani imperniate sul tema della morte, con la collaborazione dell’artista visuale Coniglio Viola. Il 2015 vede l’inizio della collaborazione con il pianista Andrea Bacchetti, un sodalizio che dura ancora oggi.