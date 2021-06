Suore Scalabriniane, Rosario meditato alla vigilia della giornata mondiale del rifugiato

Alla vigilia della Giornata mondiale del rifugiato, sabato 19 giugno, alle ore 20.30, le Suore Missionarie Scalabriniane di Piacenza organizzano un Santo Rosario meditato.

L’appuntamento è al Chiostro della Casa Provinciale in piazzetta San Savino 29. Ci sarà anche l’opportunità di poter visitare la mostra fotografica della missione svolta la scorsa estate al campo profughi di Lesbo. “Vuol essere un evento in preparazione della Giornata – commenta suor Milva Caro, superiora provinciale -. Pregheremo Maria, ci raccoglieremo in comunione con i rifugiati e guarderemo negli occhi le immagini di chi ha chiesto, chiede e continua a chiedere aiuto”.