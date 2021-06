Tennistavolo Cortemaggiore, vittorie per tutte le formazioni maschili

Ancora in campo le formazioni maschili del Tennistavolo Cortemaggiore, vittoriose nelle Serie D-1, D-2 e D-3 dei campionati regionali giunti alla seconda fase dei concentramenti.

Gli atleti della serie D-1 sono scesi in campo nel reggiano, a Cadelbosco, mentre quelli di D-2 e D-3 hanno giocato tra le mura amiche di Cortemaggiore, sede unica per i gironi A dei vari campionati.

SERIE D-1 – Nelle partite a Cadelbosco, l’esperto Alessandro Ferrini – in doppia veste di allenatore/giocatore – ha guidato alla vittoria i giovani Pietro Calarco di 14 anni e Francesco Armani di 18 anni. I giovani non hanno sbagliato nulla, anzi: nella giornata sono rimasti imbattuti vincendo tutti gli incontri.

Tabellini

TECO FOODLAB – TENNISTAVOLO IL SALE PARMA 4-2

TECO FFODLAB – – TENNISTAVOLO ARSENAL SPERONI 4-2

TECO FOODLAB – TENNISTAVOLO CASTELFANCRO EMILA 6-0

CLASSIFICA

SERIE D-2 – Nelle gare della serie D-2, il Teco Foodlab Cortemaggiore ha schierato due squadre. Per la formazione A, sono scesi in campo Andrea Bragadini, Dylan Baron e Nicolas Rossi, anche in veste di aiuto tecnico. La formazione B, invece, ha schierato Francesco Melilli, Angelo Melilli, Enrico Bertoli.

Tabellini

TECO FOODLAB A AUDAX LA RI 6-0

TECO FODDALB A PASTICCERIA SPOLO 6-0

TECO FODDLAB B PASTICCERIA S.POLO 5-1

TECO FOODLAB B VITTORINO DA FELTRE 6-0

CLASSIFICA

SERIE D-3 – Doppio successo anche per gli atleti della Serie D-3 del Cortemaggiore, seguiti dall’esperto Curti. Ad imporsi sugli avversari sono stati Anasa Ellazri, Yllias Ellaziri e Mohamed Elaszri.

Tabellini

TECO FOOODLAB – POVIGLIO 6-0

TECO FOODLAB VITTORINO DA FELTRE 6-0

CLASSIFICA