Tennistavolo, doppia promozione per le formazioni maschili del Cortemaggiore

Doppia promozione per le formazioni maschili del Tennistavolo Cortemaggiore targato Teco Foodlab: grazie alle ultime vittorie, i giovani piacentini, accompagnati da pongisti più esperti nella doppia veste di giocatori-allenatori, hanno infatti conquistato la serie D-1 e la C-2 nella competizione regionale.

DALLA D-1 ALLA C-2 – Nella formazione che dalla D-1 ha conquistato la promozione in C-2, trascinatore assoluto della stagione è stato il 14enne Pietro Calarco, categoria Allievi, che ha portato a casa 14 vittorie ed una sola sconfitta. Score simile è quello di Francesco Armani, con 12 vittorie e 3 sconfitte. I due giovani sono stati sostenuti dai più esperti Roberto Parma e Alessandro Ferini. Questi i risultati conseguiti nelle ultime due vittorie del concentramento, giocato a Cadelbosco Reggio Emilia:

TT FOODLAB – TT DYNAMIS 5-1

TT FOODLAB – TT CARPI 5-1

LA D-2 SALE IN D-1 – Doppio successo nell’ultimo turno anche per i pongisti della formazione D-2, che in questo modo raggiungono la promozione in D-1. Una stagione da incorniciare per i giovani Dylan Baroni, 15 anni, sempre vincente in tutte le partite, e Andrea Bragadini, 14enne, con uno score di successi del 75%. Importante anche la presenza dell’esperto Nicolas Rossi, guida dei due giovani pongisti. Nello stesso raggruppamento, la seconda squadra di Cortemaggiore, formata da Francesco Melilli, Angelo Melilli e Enrico Bertoli ha invece terminato la stagione in terza posizione.

TECO FOODLAB – CASEIFICIO S.POLO DITORRILE 4-2

TECO FOODLAB -VITTORINO DA FELTRE 6-0